Полицейские Архангельска раскрыли грабеж Сообщение о преступлении поступило в полицию вчера около 20.30. Заявитель сообщил, что в квартире дома по улице Буденного после совместного распития спиртных напитков мужчина отобрал у своего собутыльника куртку и мобильный телефон. По горячим следам сотрудниками полиции подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый местный житель 1986 г.р. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Нашли ошибку? Выделите текст,

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