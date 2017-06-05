По горячим следам сотрудниками полиции подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый местный житель 1986 г.р. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/25/51466.html
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Полицейские Архангельска раскрыли грабеж
Сообщение о преступлении поступило в полицию вчера около 20.30. Заявитель сообщил, что в квартире дома по улице Буденного после совместного распития спиртных напитков мужчина отобрал у своего собутыльника куртку и мобильный телефон.
По горячим следам сотрудниками полиции подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый местный житель 1986 г.р. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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