В Архангельске орудуют телефонные мошенники

Два жителя Архангельска стали жертвами телефонного мошенничества. Злоумышленники, представляясь сотрудниками финансовых учреждений, под предлогом разблокирования банковской карты похитили денежные средства со счетов потерпевших.

В первом случае добычей мошенников стали более пятнадцати тысяч рублей, во втором – свыше сорока тысяч. В обоих случаях звонки на телефоны архангелогородцев поступили с территории Уральского федерального округа. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что банки никогда не звонят клиентам с сообщением о заблокированной банковской карте. Если подобный звонок поступает – это мошенники. Ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним людям конфиденциальную информацию – номер карты, PIN и CVV коды. А любые проблемы с банковской картой решать только по номеру телефона службы технической поддержки банка, указанного на её обратной стороне. Он бесплатный и круглосуточный.

О наиболее распространенных видах мошенничества и способах защиты от них можно узнать на странице профилактической акции УМВД России по Архангельской области «СТОП-мошенник».