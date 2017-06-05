Для оказания помощи на место дорожно-транспортного происшествия выезжал пожарно-спасательный расчёт ОП ПЧ-74 в составе 3 человек и 1 единицы техники, сообщает пресс-центр регионального МЧС.
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Суббота, 24 июня, 18:22
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/24/51458.html
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В Коношском районе автомобиль и поезд попали в ДТП
Сегодня в 11:35 на железнодорожном переезде в поселке Вандыш Коношского района произошло ДТП с участием автомобиля и грузового поезда. Пострадавшие уточняются.
Для оказания помощи на место дорожно-транспортного происшествия выезжал пожарно-спасательный расчёт ОП ПЧ-74 в составе 3 человек и 1 единицы техники, сообщает пресс-центр регионального МЧС.
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