В Северодвинске раскрыта кража из автомобиля

7 июня в дежурную часть ОМВД России по Северодвинску поступило сообщение от местного жителя. По словам потерпевшего, из его машины, припаркованной у дома по улице Первомайской, было похищено имущество на сумму около девяти тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 35-летний северодвинец. По имеющейся информации, злоумышленник разбил стекло автомобиля, после чего похитил из салона видеорегистратор.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.