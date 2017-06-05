В Котласе в пожаре сгорели столярная мастерская, два гаража, три сарая и «ВАЗ-2115»

Масштабный пожар произошёл вчера вечером в посёлке Вычегодский под Котласом.

Начался он с мастерской на окраине поселка - на улице Блок-пост 389 км. Оттуда огонь распространился на дровяник и гараж, а затем и на соседние постройки.

Пожар заметили вовремя, но это не помогло растерянным жителям Вычегодского спасти своё имущество. Хозяин мастерской и гаража не успел эвакуировать автомобиль, хотя гараж к тому времени еще не горел. Попытки своими силами сбить пламя в мастерской тоже не принесли результата. Кроме того, в пожаре сгинули и все дорогостоящие инструменты – бензопилы, мотоблок, столярное оборудование.

В соседнем гараже, принадлежащем многодетной семье, хранилось три велосипеда, детские санки, коляски, лыжи – все это тоже уничтожено огнем. Причина происшествия выясняется, сообщает сайт arh112.ru.