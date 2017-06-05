В Коряжме сначала провели капремонт домов, а потом решили их снести

По итогам рассмотрения данного ходатайства некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» в сентябре 2016 г. заключила договоры с ООО «Перспектива» на капитальный ремонт кровли в многоквартирных домах. Ремонтные работы проведены порядной организацией, стоимость оплаченных работ превысила 2,8 млн. руб.
После проведенного капитального ремонта по инициативе администрации Коряжмы специализированной организацией проведены обследования указанных домов и представлены заключения с рекомендацией к их сносу. Тем самым осуществлен дорогостоящий капитальный ремонт домов, фактически не пригодных для проживания.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.