Братья из Петербурга осуждены в Архангельске за наркопреступление через Интернет

Приговором Ломоносовского районного суда Архангельска жители Санкт-Петербурга братья Кустовы – 25-летний Илья и 22-летний Андрей осуждены за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, в составе организованной группы, с использованием Интернета.

Как установлено судом, Кустов Илья, являясь членом организованной группы, занимавшейся незаконным сбытом наркотиков на территории различных регионов через сеть «Интернет», 16 сентября 2014 года приехал в Архангельск, где согласно отведенной ему преступной роли получал почтовые отправления с крупными партиями наркотических средств, хранил, фасовал их и оборудовал тайники на территории города. К преступной деятельности брата 10 февраля 2015 года присоединился Кустов Андрей. Действуя совместно, они получили очередную партию наркотического средства, которую также расфасовали и поместили в тайники, однако свой умысел на сбыт наркотиков в особо крупном размере довести до конца не смогли, поскольку 14 февраля 2015 года были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а наркотические средства – изъяты.

Приговором суда Кустову Илье назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, Кустову Андрею – в виде 7 лет лишения свободы. Местом отбывания наказания обоим определена исправительная колония строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Приговор суда вступил в законную силу.