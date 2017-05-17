Котласский суд отправил главу района Светлану Бральнину в СИЗО Решение об изменении меры пресечения принято 22 июня и продлится до 15 июля. Напомним, Светлану Бральнину задержали 16 мая в ходе проверки спецслужбами деятельности районной администрации, результатом которой стала заморозка отопительной системы в Сольвычегодске зимой 2017 года. Позже стало известно, что глава района подозревается в получении взятки . По версии следствия, Бральнина при посредничестве сотрудников администрации получила от котласского предпринимателя «вознаграждения» на общую сумму 880 тысяч рублей. Взятки бизнесмен давал в обмен на покровительство при заключении и оплате муниципальных контрактов и договоров на строительные работы, сообщает Регион29 Нашли ошибку? Выделите текст,

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