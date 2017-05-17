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Пятница, 23 июня, 12:48
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/23/51436.html
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Котласский суд отправил главу района Светлану Бральнину в СИЗО
Решение об изменении меры пресечения принято 22 июня и продлится до 15 июля. Напомним, Светлану Бральнину задержали 16 мая в ходе проверки спецслужбами деятельности районной администрации, результатом которой стала заморозка отопительной системы в Сольвычегодске зимой 2017 года.
Позже стало известно, что глава района подозревается в получении взятки. По версии следствия, Бральнина при посредничестве сотрудников администрации получила от котласского предпринимателя «вознаграждения» на общую сумму 880 тысяч рублей. Взятки бизнесмен давал в обмен на покровительство при заключении и оплате муниципальных контрактов и договоров на строительные работы, сообщает Регион29.
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