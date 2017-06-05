Северодвинцец чуть не убил незнакомца молотком

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 29-летнего жителя Северодвинска Ивана Потылицына, который покушался на совершение убийства ранее незнакомого ему молодого человека.

Установлено, что Потылицын в вечернее время 8 марта 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде одного из домов в г. Северодвинске, спровоцировал конфликт с выходящим из квартиры потерпевшим, с целью убийства которого умышленно нанес ему два удара молотком по голове, однако не смог довести свой умысел до конца, так как его противоправные действия были пресечены очевидцами происходящего и потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь.

Уголовное дело расследовано в следственном отделе по г. Северодвинску СУ СК России по Архангельской области и НАО и направлено для рассмотрения по существу в Северодвинский городской суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.