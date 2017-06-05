В Архангельском ОНФ возмутились выступлениями уличных театров у Вечного огня

Представитель регионального отделения Галина Мещерякова озвучила на своей странице в Facebook позицию ОНФ относительно концертов уличных театров неподалёку от Вечного огня, назвав это лицедейством на святом месте:
- Непонятно по каким причинам организаторы не ограничили выступления артистов в местах, которые имеют историческое и патриотическое значение для граждан. Дошло до того, что труппа уличных артистов вчера развернула свое шоу прямо у Вечного огня, где захоронен прах советских воинов, отдавших жизнь за свободу Родины. В Архангельске места много, остаётся вопросом, почему артистам разрешили лицедейство на святом для всех северян месте? Больно, а не весело.
Уважаемая, Галина Мещерякова, осторожнее будьте с приёмом в пищу прошлогодних грибов. Вдруг по неопытности пропустите сухую поганку, мозг затуманится... Так недолго и обелиск на набережной принять за погост. Конфузия однако выйдет.