В Архангельском ОНФ возмутились выступлениями уличных театров у Вечного огня

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) возмутились фактом выступления колумбийских барабанщиков «AAINJAA» на площади Мира в Архангельске.

Представитель регионального отделения Галина Мещерякова озвучила на своей странице в Facebook позицию ОНФ относительно концертов уличных театров неподалёку от Вечного огня, назвав это лицедейством на святом месте:

- Непонятно по каким причинам организаторы не ограничили выступления артистов в местах, которые имеют историческое и патриотическое значение для граждан. Дошло до того, что труппа уличных артистов вчера развернула свое шоу прямо у Вечного огня, где захоронен прах советских воинов, отдавших жизнь за свободу Родины. В Архангельске места много, остаётся вопросом, почему артистам разрешили лицедейство на святом для всех северян месте? Больно, а не весело.