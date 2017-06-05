Дело трёх грабителей из Онежского района направлено в суд

Следственный отдел ОМВД России по Онежскому району закончил расследование уголовного дела в отношении трёх подозреваемых в совершении разбойного нападения в Онеге.

Преступление произошло 30 января 2017 года в одном из домов Онеги. Поздним вечером в полицию поступил звонок от девушки, сообщившей, что к ней в квартиру ворвались неизвестные и стали избивать ее сожителя. На место незамедлительно был направлен наряд полиции, который задержал двух пьяных мужчин в подъезде дома.

Следователи установили, что в тот вечер в квартиру ворвались трое злоумышленников, один из которых был в маске, и набросились на хозяина квартиры, требуя отдать деньги. Сожительница потерпевшего успела вовремя покинуть квартиру и позвонить в полицию.

Двое подозреваемых сразу были задержаны полицейскими, но одному удалось скрыться до приезда стражей порядка. Спустя сутки задержали и его.

Двумя неделями ранее потерпевший и подозреваемые вместе распивали спиртные напитки в квартире, где позже произошло преступление. Через несколько дней после знакомства мужчины решили ограбить гостеприимного хозяина, решив, что у того должны быть денежные средства.

В отношении подозреваемых – ранее неоднократно судимых жителей Онежского района 1975, 1980 и 1991 годов рождения возбуждено уголовное дело — их обвиняют в разбое и грозит им лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.