Житель Лешуконского района обвиняется в нападении на участкового

Уголовное дело возбуждено против 37-летнего жителя Лешуконского района, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, вечером 25 мая подозреваемый, находился в состоянии алкогольного опьянения, и когда полицейский попросил его проследовать в отделение для составления протокола о распитии спиртного в общественном месте, тот ударил участкового несколько раз в область груди.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области и НАО.