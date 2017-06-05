Против работников администрации города Коряжмы возбуждено уголовное дело

Должностных лиц коряжмской администрации обвиняют в незаконных действиях при организации проведения капитального ремонта домов, в последующем признанных подлежащими сносу.

Областная прокуратура в ходе проверки выяснила, что в связи с обращением администрации Коряжмы некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» в сентябре 2016 заключила договоры с ООО «Перспектива» на капитальный ремонт кровли в домах № 9 и № 15 по улице Матросова в Коряжме. Стоимость проведённых подрядчиком работ превысила 2,8 миллиона рублей.

После проведенного капитального ремонта по инициативе коряжмской администрации проведены обследования указанных домов и представлены заключения с рекомендацией к их сносу.