В Красноборском районе пожар оставил без крыши над головой 24 человека

Вчера вечером в деревне Фроловская Красноборского района сгорел 12-квартирный дом.

Сообщение о пожаре в многоквартирном деревянном доме на улице Береговой поступило около 17:10. Когда пожарные прибыли, кровля дома уже была полностью охвачена огнём.

Чтобы минимизировать последствия пожара, к месту происшествия было направлено 5 пожарных расчётов из Красноборска, села Черевково, посёлка Шипицыно и два расчёта из соседнего, Котласского района.

Все жильцы – 24 человека, в том числе 9 детей – эвакуировались самостоятельно. Травмы получил только один человек, в чьей квартире, предположительно, и началось горение. Он госпитализирован в реанимационное отделение Котласской межрайонной больницы с термическими ожогами 2 степени головы, тела и верхних конечностей на 25% поверхности тела и ожогом дыхательных путей.

Пожар потушили в 18:55. В результате, дом значительно поврежден огнем и не подлежит ремонту: выгорела кровля и перекрытие, 6 квартир на 2-м этаже и 2 квартиры на 1-м этаже. Причина пожара ещё устанавливается.

На месте происшествия побывал врио главы Красноборского района Андрей Соловьев. Под его руководством в Красноборске прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, на котором было решено предоставить маневренное жилье трём семьям (10 человек).

Вопрос о дальнейшем размещении еще пяти семей погорельцев (14 человек), которые в настоящий момент находятся у родственников и знакомых, будет решён на сегодняшнем заседании КЧС и ПБ Красноборского района, сообщает сайт arh112.ru.





