Пенсионер из Плесецка заплатил 958 000 рублей за поджог травы

Огнём были уничтожены 4-квартирный муниципальный жилой дом, частный жилой дом, хозпостройки и имущество граждан. По факту пожара было возбуждено уголовное дело.
3 ноября 2016 года виновник пожара был привлечен к уголовной ответственности. Суд назначил ему 160 часов обязательных работ и взыскание в пользу владельца одной из уничтоженных квартир 958 000 рублей. Остальные пострадавшие также могут взыскать ущерб с виновника.
С начала пожароопасного периода 2017 года сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области проведено 730 профилактических рейда, возбуждено 54 административных дела в отношении лиц, допустивших сжигание мусора и сухой травянистой растительности, внесено 3 предостережения в адрес юридических лиц и муниципальных образований о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности, сообщает сайт arh112.ru.
... из текста не видно, что пенсионер ЗАПЛАТИЛ такие деньги и, думаю, вряд ли когда заплатит, если это типичный российский пенсионер... Косвенно это подтверждается тем, что остальные пострадавшие что-то не спешат взыскивать свой ущерб, видимо зная, что кроме судебного фантика они вряд ли чего получат ... Сайт arh112.ru.тоже ничего не пишет о реальной выплате
дополнение - современная Россия остро нуждается в долговых ямах или долговых тюрьмах, существовавших при царе Горохе… Это мера сильно дисциплинировала бы моих разболтавшихся сограждан