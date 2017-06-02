Пенсионер из Плесецка заплатил 958 000 рублей за поджог травы

Резонансный пожар произошёл 28 апреля 2016 года по улице Лесной в посёлке Плесецк — мужчина поджёг траву и от неё загорелись несколько домов. Ущерб от инцидента составил более 4 миллионов рублей.

Огнём были уничтожены 4-квартирный муниципальный жилой дом, частный жилой дом, хозпостройки и имущество граждан. По факту пожара было возбуждено уголовное дело.

3 ноября 2016 года виновник пожара был привлечен к уголовной ответственности. Суд назначил ему 160 часов обязательных работ и взыскание в пользу владельца одной из уничтоженных квартир 958 000 рублей. Остальные пострадавшие также могут взыскать ущерб с виновника.

С начала пожароопасного периода 2017 года сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области проведено 730 профилактических рейда, возбуждено 54 административных дела в отношении лиц, допустивших сжигание мусора и сухой травянистой растительности, внесено 3 предостережения в адрес юридических лиц и муниципальных образований о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности, сообщает сайт arh112.ru.