Против замглавы Коношского района возбудили уголовное дело

Первого заместителя главы Коношского района Серова С. обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, он лишь создавал видимость, что в районе реализуется адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Он точно знал, что строительство дома № 16 «а» по ул. Гагарина в посёлке Ерцево не завершено, но тем не менее, 21 ноября 2016 подписал разрешение на ввод этого объекта в эксплуатацию.

После чего администрация Коношского района приобрела в этом доме 12 квартир, которые были непригодными для проживания, поскольку дом так и не был достроен. На эти цели администрация потратила около 17 миллионов рублей. Сейчас это уголовное дело расследуется, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.