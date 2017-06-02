В Котласе нашли машину, угнанную в Чебоксарах

Вчера сотрудники местного отделения Росгвардии задержали 36-летнего водителя у 46 дома на улице 7 Съезда Советов.

Оказалось, что автомобиль ВАЗ-2112, которым он управлял, находится в розыске и было угнано более месяца назад из города Чебоксары. Водителя доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В тот же день в Северодвинске наряд группы задержания местного филиала вневедомственной охраны, работая по ориентировке, остановил автомобиль «Honda HRV» во дворе дома 52 по улице Советской.

За рулем транспортного средства находился мужчина в состоянии опьянения. Оказалось, что 40-летний водитель уже был лишен права управления за аналогичное правонарушение. Теперь в его отношении решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Архангельской области.