Молодой человек, вступивший в связь с 13-летней, отправится за решетку

Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда по представлению прокурора изменен приговор Ломоносовского районного суда Архангельска, которым Виталий Б. признан виновным в половом сношении с 13-летней девочкой.

В период с апреля по октябрь 2016 г. Виталий Б., познакомившись в одной из социальных сетей с 13-летней А., заведомо зная о ее возрасте, вступал с ней в интимные отношения.

Приговором суда Виталию Б. назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Апелляционная инстанция, согласившись с доводами прокурора о необходимости реального лишения свободы, указала на запрет условного осуждения за преступления против половой неприкосновенности не достигших 14-летнего возраста несовершеннолетних и определила Виталию Б. отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.