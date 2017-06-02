Молодой человек, вступивший в связь с 13-летней, отправится за решетку

В период с апреля по октябрь 2016 г. Виталий Б., познакомившись в одной из социальных сетей с 13-летней А., заведомо зная о ее возрасте, вступал с ней в интимные отношения.
Приговором суда Виталию Б. назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Апелляционная инстанция, согласившись с доводами прокурора о необходимости реального лишения свободы, указала на запрет условного осуждения за преступления против половой неприкосновенности не достигших 14-летнего возраста несовершеннолетних и определила Виталию Б. отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.
Хренасе... А девке, которая в 13 лет уже дает взрослому мужику, ничего не будет?? Он же не насиловал, сама ему дала. Вот и вырастает "поколение"...