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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/20/51388.html

Происшествия

Полицейские раскрыли кражу мобильных телефонов

Полицейские раскрыли кражу мобильных телефонов
В конце марта в отдел полиции № 3 (по обслуживанию Ломоносовского округа города Архангельска) УМВД России по г. Архангельску поступило сообщение от местного жителя. По словам потерпевшего, из его квартиры, расположенной в доме по улице Урицкого, было похищено два мобильных телефона стоимостью порядка девяти тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 24-летний архангелогородец.

По имеющейся информации, потерпевший познакомился с похитителем в одном из увеселительных заведений города. После мужчина предложил продолжить отдых у него дома. Оказавшись в квартире, злоумышленник обнаружил два мобильных телефона. Присвоив их себе, он скрылся с места преступления. В последующем, с одного из украденных мобильников, мужчина, при помощи услуги дистанционного управления финансами, перевел на сторонний счет денежные средства потерпевшего, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие.

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