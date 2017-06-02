Начальник почтового отделения присвоила 5 тысяч рублей

Следственными органами в ходе расследования уголовного дела в отношении начальника отделения почтовой связи, расположенного в Вилегодском районе, выявлены дополнительные факты преступной деятельности.

По версии следствия, в декабре 2016 года начальник отделения почтовой связи присвоила денежные средства в сумме 5 тысяч рублей, которые получила от местной жительницы в качестве наложенного платежа за бандероль, причинив ФГУП «Почта России» материальный ущерб на указанную сумму.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной органами внутренних дел, куда обратились сотрудники почтамта после проведения инвентаризации, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.