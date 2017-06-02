Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок

Вчера около 17.15 в полицию Виноградовского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 931 километре автодороги М-8 «Архангельск-Москва». На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб района.

По предварительной информации автомобиль MAN под управлением 35-летнего жителя республики Чувашия допустил наезд на ребенка, выехавшего на велосипеде на проезжую часть перед близко идущим транспортом. Водитель смог увести автомобиль от столкновения, однако мальчик попал под колеса полуприцепа. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Все обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции напоминают, что детям до 14 лет передвигаться на велосипедах по дорогам общего пользования категорически запрещено. Тем более если речь идет об оживленных транспортных магистралях. Школьники от 7 до 14 лет могут ездить на велосипеде только по тротуарам, пешеходным или велодорожкам, в переделах пешеходных зон, желательно в сопровождении взрослых. Полицейские ещё раз обращаются к родителям с просьбой напомнить детям правила безопасного поведения на улице, в том числе вблизи автомобильных дорог. Во время летних каникул уделять детям повышенное внимание, не допускать игр на проезжей части или в непосредственной близости от неё, не оставлять маленьких детей без присмотра.