Архангельского риэлтора, обворовавшего своих клиентов, приговорили к 4.5 годам колонии

Турова, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя деятельность по предоставлению риэлтерских услуг, работая в агентстве недвижимости в г. Архангельске, присваивала вверенные ей клиентами денежные средства.
Иски потерпевших на о взыскании с Туровой 6 миллионов рублей уже удовлетворены. Елена Турова подавала апелляционные жалобы на суровость назначенного судом наказания, но все они были отклонены, а приговор оставлен без изменения. Сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.