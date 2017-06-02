Архангельского риэлтора, обворовавшего своих клиентов, приговорили к 4.5 годам колонии

Октябрьский районный суд города Архангельска приговорил Елену Турову к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима за то, что она украла у своих клиентов почти 6 миллионов рублей.

Турова, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляя деятельность по предоставлению риэлтерских услуг, работая в агентстве недвижимости в г. Архангельске, присваивала вверенные ей клиентами денежные средства.

Иски потерпевших на о взыскании с Туровой 6 миллионов рублей уже удовлетворены. Елена Турова подавала апелляционные жалобы на суровость назначенного судом наказания, но все они были отклонены, а приговор оставлен без изменения. Сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.