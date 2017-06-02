В Архангельске задержали распространителя синтетических наркотиков

Сотрудники транспортной полиции получили информацию о том, что 30-летний житель Северодвинска занимается продажей наркотиков бесконтактным способом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан и при нём обнаружены два пакетика с наркотическим средством. Транспортная полиция установила, что северодвинец занимался распространением наркотиков.

Обыск в квартире задержанного дал результаты — там были найдены 4 тайника с готовыми к сбыту свертками с синтетическими наркотиками общим весом более 300 грамм.

Против ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело следственным отделением Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.