За выходные в Архангельской области утонули трое мужчин

За минувшие выходные трое погибших мужчин были обнаружены на водоемах в Вельском и Красноборском районе.

Первый случай произошёл 15 июня - в этот день житель посёлка Октбярьский Устьянского района ушел на рыбалку на реку Устья неподалеку от села Благовещенское Вельского района. Родственники забили тревогу, когда в назначенное время он не вернулся домой.

Были проведены поисковые работы, и 17 июня тело рыбака было обнаружено. Что послужило причиной гибели – будет установлено после проведения расследования и экспертизы.

Второй несчастный случай произошёл 18 июня - компания жителей Вельска отдыхала возле автомобильного моста через реку Вага. Один из участников пикника, находясь в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться и это стало роковой ошибкой.

У мостов всегда сильное течение, кроме того возле опор моста всегда образуются завихрения и омуты. Свидетели рассказали, что купальщика затянуло под опоры моста и больше его никто не видел. Поиски по горячим следам результата не дали, тело будут искать водолазы Центра гражданской защиты Архангельской области.

В тот же воскресный день на озере Ярилово в Красноборском районе был обнаружен молодой человек, утонувший при купании. Обстоятельства его гибели еще устанавливаются.

Спасатели http://arh112.ru/novosti/2718-za-vykhodnye-na-vodakh-v-arkhangelskoj-oblasti-utonuli-troe-muzhchin#mce_temp_url#: вода на водоемах еще не прогрелась. Купание в холодной воде может вызывать спазмы, сердечные колики, а при употреблении спиртного негативные факторы купания в холодной воде лишь усугубляются.