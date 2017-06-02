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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/19/51362.html

Происшествия

В Онежском районе за воскресенье произошло три пожара

В Онежском районе за воскресенье произошло три пожара
18 июня в Онежском районе выдалось насыщенным — сразу три пожара произошло в жилых домах и сельскохозяйственных постройках.

Первое сообщение о пожаре пришло из посёлка Нименьга, где около 8 утра загорелось неэксплуатируемое строение. Пожарные предполагают, что к возгоранию привело неосторожное обращение с огнём.

Около 11 утра в деревне Хаяла загорелась баня — хозяева слишком раскалили печь, в которой за долгое время эксплуатации появились прогары, что и стало причиной возгорания.

Самый тяжёлый пожар произошёл около 9 утра в посёлке Золотуха. Там загорелся частный дом и несмотря на все усилия местных и онежских пожарных, спасти его не удалось. Дом из бруса площадью 300 кв. метров получил очень серьёзные повреждения. Жертв и пострадавших нет, а причины и ущерб пожара ещё устанавливаются, сообщает сайт arh112.ru

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