Житель Архангельска пытался подкупить полицейского

Ломоносовским судом Архангельска вынесен обвинительный приговор 37-летнему уроженцу Таджикистана, признанному виновным в даче взятки должностному лицу. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы (условно), со штрафом в сумме 600 тысяч рублей.

Судом установлено, что в марте 2017 года мужчина предложил сотруднику ГИБДД, действовавшему в рамках оперативно - розыскного мероприятия, взятку в размере 60 тысяч рублей за отмену процедуры лишения права управления транспортным средством двух лиц, совершивших правонарушения, предусмотренные ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

Уголовное дело, возбуждённое на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области, находилось в производстве Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Отметим, что в ходе предварительного следствия и судебных слушаний злоумышленник признал свою вину, раскаялся в содеянном, способствовал раскрытию преступления.