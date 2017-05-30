Пожар ликвидирован 04:00. В результате пожара дом значительно поврежден огнем. На место пожара выезжал пожарно-спасательный расчёты ПЧ-95, ПЧ 50 в составе 5 человек и 2 единиц техники, сообщает пресс-центр регионального МЧС.
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Воскресенье, 18 июня, 16:35
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/18/51343.html
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В Плесецком районе сгорел дом
Сегодня ночью в деревне Матвеевская Плесецкого района произошел пожар в частном доме. Пострадавших нет.
Пожар ликвидирован 04:00. В результате пожара дом значительно поврежден огнем. На место пожара выезжал пожарно-спасательный расчёты ПЧ-95, ПЧ 50 в составе 5 человек и 2 единиц техники, сообщает пресс-центр регионального МЧС.
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