В Архангельск доставили члена преступного сообщества – Анатолия Самодова

Недавно члена группировки бывшего депутата Пеункова задержали в Таиланде. 56-летний Анатолий Самодов был объявлен в международный розыск ещё в 2013 году.

В 2009- 2013 годах члены преступного сообщества принуждали предпринимателей отказаться от заключения сделок купли-продажи и поставки строительного песка, и в дальнейшем - к заключению сделок только с подконтрольными преступному сообществу юридическими лицами.

После возбуждения уголовного дела Самодов скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и семи эпизодах принуждения к совершению сделок, сообщает пресс-служба Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.