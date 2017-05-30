Архангельский областной крематорий не выбрасывал человеческий прах вместе с мусором

Примерно месяц назад в сети появилось видео, автор которого утверждал, что в мешках, которые лежат у крематория находятся остатки человеческого праха. Приморская прокуратура уже начала проверку.

Исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Архангельской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Корнилаев рассказал, что эта информация была обнаружена при мониторинге СМИ 14 июня, в связи с чем прокуратуре было поручено провести проверку, результаты которой будут взяты под особый контроль.

Директор учреждения, Иван Туфанов утверждает, появившаяся в интернете информация — наглая ложь, и к любым проверкам в крематории готовы. На территории учреждения сейчас идут строительные работы, и "пепел", по словам Туфанова, на самом деле является газобетонной пылью.

- У нас много строительного мусора. Как вы видите, мы строим из газобетона. Белый гипсовый материал, много крошки, остатков, также это все в мешках, пакетах, возможно, на видео именно это и было - рассказал Иван Туфанов.

В распространении дезинформации он обвиняет своего бывшего сотрудника. Уже после его увольнения в руководстве крематория выяснили, что родственники автора видео работают в конкурирующем ритуальном заведении Архангельска, сообщает городское телевидение.