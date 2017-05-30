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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/17/51335.html

Общество, Происшествия

В Виноградовском районе полицейский спас из пожара двоих детей и женщину

В Виноградовском районе полицейский спас из пожара двоих детей и женщину
Пожар, котором едва не погибли несколько человек и осталась без крова многодетная семья, произошел вечером 15 июня в посёлке Двинской Березник.

Пока родители были на работе, в частном доме находились трое детей и их бабушка. По словам старшей - 15-летней девочки, она пошла на огород садить картошку. В доме c бабушкой осталась её 9-летняя сестра и 2-летний брат. Пока старшей девочки не было - на веранде разгорелся пожар.

Соседи рассказали, что развитие пожара было очень стремительным – веранда оказалась в огне в считанные минуты. Люди оказались отрезанными от выхода, а открыть стеклопакет изнутри не смогла ни бабушка, ни 9-летняя девочка – в панике они не могли поставить оконную ручку в нужное положение.

Первым очевидцем ЧП оказался проезжавший мимо житель Березника, заместитель начальника УМВД по Виноградовскому району Алексей Тараканов, который и вызвал пожарных. Чтобы не терять время на попытки открыть окно, полицейский расстрелял стеклопакет из табельного оружия, а потом эвакуировал оттуда обоих детей и помог выбраться пожилой женщине.

Пенсионерка была госпитализирована с ожогами рук и ног на 5% поверхности тела, которые получила, пытаясь самостоятельно затушить огонь. Наиболее вероятная причина пожара – неосторожность женщины при курении. По её словам, она выбросила спичку в пакет с мусором на веранде, откуда потом и началось горение.

Пожарным удалось спасти дом от полного выгорания, однако зданию необходим серьезный ремонт, сообщает сайт arh112.ru.

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