В Каргопольском районе задержали мужчину, обворовавшего пенсионера

Сообщение о краже золотых украшений и денег на сумму 370 тысяч рублей поступило от пенсионера из деревни Афаносовская в полицию в мае 2017 года.

Сотрудники уголовного розыска разыскали и задержали подозреваемого в краже — им оказался нигде не работающий 38-летний мужчина.

Приехав из Костромской области в Каргопольский район, он познакомился с пожилой парой, которая пригласила его к себе домой. Ночью, пока хозяева спали, он обыскал дом и обнаружил тайник с деньгами и украшениями. После кражи вор скрылся с места преступления.Похитив имущество, злоумышленник скрылся с места преступления.

Часть похищенного уже изъята и вскоре будет передана владельцам. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.