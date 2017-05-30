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В 7 округах Архангельска временно отключат воду

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Пятница, 16 июня, 23:29

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/16/51330.html

Общество, Происшествия

В 7 округах Архангельска временно отключат воду

В 7 округах Архангельска временно отключат воду
Отключения связаны с тем, что городской водоканал будет подключать новый водопровод.

МУП «Водоканал» сообщает, что новый водопровод построен на участке от проспекта Ленинградский до улицы Карпогорской. 20 и 21 июня на этом участке будут проводиться монтажные операции, поэтому водоснабжение будет остановлено.

Отключение центральных очистных сооружений водопровода Архангельска будет производится с 18:00 20 июня до 8:00 21 июня.

В это время воды не будет в Октябрьском, Ломоносовском, Соломбальском, Маймаксанском, частично Исакогорском (Левый берег) округах, а также в округах Майская горка и Варавино-Фактория (кроме пос. Силикатный). Жителям необходимо сделать суточный запас воды.

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Комментарии
olya, сегодня 16:07

в 7 округах - как громко сказано))))сразу так и говорите, что ВО ВСЕХ. эх, опять без воды. одним днем явно не обойдется.

Гость, сегодня 16:21

там задвижку только поменяют и всего, может за 2 часа даже справятся

Гуля, сегодня 16:22

будем надеяться, что утром вода появится

Оле, сегодня 16:24

воду отключают специально на ночь, чтобы потребность в ней была минимальная, к утру работы планируют завершить!
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