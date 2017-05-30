В 7 округах Архангельска временно отключат воду

МУП «Водоканал» сообщает, что новый водопровод построен на участке от проспекта Ленинградский до улицы Карпогорской. 20 и 21 июня на этом участке будут проводиться монтажные операции, поэтому водоснабжение будет остановлено.
Отключение центральных очистных сооружений водопровода Архангельска будет производится с 18:00 20 июня до 8:00 21 июня.
В это время воды не будет в Октябрьском, Ломоносовском, Соломбальском, Маймаксанском, частично Исакогорском (Левый берег) округах, а также в округах Майская горка и Варавино-Фактория (кроме пос. Силикатный). Жителям необходимо сделать суточный запас воды.
в 7 округах - как громко сказано))))сразу так и говорите, что ВО ВСЕХ. эх, опять без воды. одним днем явно не обойдется.
там задвижку только поменяют и всего, может за 2 часа даже справятся
будем надеяться, что утром вода появится
воду отключают специально на ночь, чтобы потребность в ней была минимальная, к утру работы планируют завершить!