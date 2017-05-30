Пьяный житель Архангельска врезался на скутере в «Ниссан»

ДТП произошло 15 июня в 9:50 на проспекте Ленинградском 357.

56-летний водитель скутера «Тактик» вёл свое транспортное средство в состоянии алкогольного опьянения и без прав.

В результате он наехал на стоящий перед ним автомобиль «Ниссан Мурано» и получил ушиб грудной клетки и ссадины на коленях.

За 15 июня при надзоре за дорожным движением было выявлено 603 нарушения ПДД по области, из них 267 - по городу Архангельску. За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии в регионе задержан 21 водитель, из них 8 - в городе Архангельске, сообщает областная ГИБДД.