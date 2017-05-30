Житель Архангельска незаконно использовал эмблему ЧМ по футболу

В преддверии будущего чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране в 2018 году, сотрудники полиции уделяют особое внимание выявлению фактов незаконного использования официальной символики мероприятия.

В ходе проведения очередной проверки торговых рядов в центре Архангельска стражи порядка выявили ряд нарушений. Так, в одной из палаток в свободной продаже находились бейсболки с символикой будущего чемпионата.

В отношении собственника торговой точки возбуждено дело об административном правонарушении по факту незаконного использования средств индивидуализации товаров. Проводится административное расследование. Товар изъят и направлен на экспертизу. В случае признания продукции контрафактной, она будет конфискована, а собственнику торговой точки придется заплатить крупный штраф.