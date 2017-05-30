Новодвинцу домашний арест заменили тюрьмой

Мировым судьей судебного участка № 1 Новодвинского судебного района Архангельской области рассматривается уголовное дело в отношении ранее судимого 38-летнего Эдуарда Кожина, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

На стадии предварительного расследования для предотвращения дальнейших противоправных действий Кожина в отношении него по ходатайству дознавателя судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и установлено ограничение в виде запрета покидать жилище.

Однако Кожин это ограничение нарушил и скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

В этой связи по ходатайству должностного лица уголовно-исполнительной инспекции, поддержанного прокуратурой города, ранее избранная в отношении Кожина мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на заключение под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры.