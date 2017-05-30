Суд рассмотрит дело злостного нарушителя ПДД

Заместителем прокурора Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Виталия Одинцова по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Проведенным предварительным расследованием установлено, что, являющийся злостным нарушителем правил дорожного движения обвиняемый, 20 июля 2016 года при движении по Маймаксанскому шоссе с нарушением скоростного режима совершил наезд на переходившего проезжую часть пешехода. В результате удара пешеход получил телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска потерпевшего о взыскании морального вреда на автомобиль обвиняемого наложен арест, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Уголовное дело направлено в Соломбальский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу.