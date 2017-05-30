Суд рассмотрит дело злостного нарушителя ПДД

Проведенным предварительным расследованием установлено, что, являющийся злостным нарушителем правил дорожного движения обвиняемый, 20 июля 2016 года при движении по Маймаксанскому шоссе с нарушением скоростного режима совершил наезд на переходившего проезжую часть пешехода. В результате удара пешеход получил телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска потерпевшего о взыскании морального вреда на автомобиль обвиняемого наложен арест, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
Уголовное дело направлено в Соломбальский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу.