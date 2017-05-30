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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/15/51303.html

Происшествия

В Архангельске водитель «Лексуса» сбил ребёнка на велосипеде

В Архангельске водитель «Лексуса» сбил ребёнка на велосипеде
Фото - пресс-служба ГИБДД
Несчастный случай произошёл 14 июня в 15:45 у дома № 3 на улице 23 Гвардейской дивизии.

40-летний водитель джипа «Лексус» выезжал со двора и наехал на девочку 10 лет, которая проезжала мимо по тротуару на велосипеде.

В результате ДТП, ребёнок госпитализирован с переломом костей предплечья, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

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