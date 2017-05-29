15 июня несколько домов в Архангельске останутся без воды и света

Проблемы с коммуникациями связаны с тем, что в городе проводят плановые ремонтные работы.

В связи с этим с 8:00 до 17:00 от электричества будут отключены дома по адресам: Дзержинского,7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/2, 9/1; 23 Гвардейской дивизии,11; Воскресенская,118/2; Красных Партизан,30, 32, 34; Челюскинцев,52, 53, 54, 55; Ярославская,45/1.

Водоснабжение будет отключено с 9:00 до 17:00 в домах на Советских Космонавтов,146, 148; Садовая, 36/1; Логинова, 23, 23/1; Калинина,19, 19/1, 21; Ленинградский,165/12, 167, 167/1, 167/2; Почтовая,21, 21/1, 23; Холмогорская, 16, 16/1, 16/2; Чкалова,3, 18/2, 20, 21, 23, 24, 27/1; Молодежная,1/1; Адмирала Кузнецова,11, 13.

Холодное водоснабжение также будет временно отключено на пр. Обводный канал, 2; ул. Дружбы, 2/1; ул. Корабельная, 20; пр. Никольский, 25; ул. Пирсовая, 54, 56. Городской водоканал, сообщает, что окончание ремонтных работ по этим адресам тоже запланировано на сегодня.