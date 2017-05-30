Житель Архангельска спасся от пожара, прыгнув с балкона

Возгорание произошло 14 июня на первом этаже одной из пятиэтажек на проспекте Ленинградский, где расположена мастерская по ремонту холодильников.

По словам работника мастерской, он выпускал из компрессора газ и одновременно производил ремонт. В холодильных установках использовалась горючая смесь фреона с пропаном, поэтому когда оборудование заискрило — газовая смесь вспыхнула.

Пламя с оборудования перекинулось на холодильники, и помещение стало стремительно наполняться дымом. Рабочий благополучно успел выбежать на улицу. В мастерской было много пенопласта, который используется для транспортировки холодильников, и когда огонь добрался до него, едкий чёрный дым стал подниматься наверх.

В результате, жителю одной из квартир на втором этаже пришлось спасаться бегством - он выпрыгнул с балкона и при этом не получил никаких травм. На пожар прибыли 4 пожарных расчёта, которые эвакуировали ещё двух человек со второго этажа с помощью лестниц.

Кроме того, пожарные вынесли из горящей мастерской три баллона с кислородом и пропаном, тем самым предотвратив взрыв. Огонь они потушили через 25 минут. Никто из жителей дома не пострадал, сообащет сайт arh112.ru.