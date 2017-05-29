В Архангельске задержали банду распространителей наркотиков

При задержании у них было изъято более пяти килограмм запрещённых к обороту веществ. Всем участникам дела грозят огромные сроки, вплоть до пожизненного.

Против членов банды возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ - «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Пресс-служба УМВД России по Архангельской области, сообщает что группа жителей Архангельска и Архангельской области продавала наркотики по всему региону через интернет.

10 членов преступной группы были найдены и задержаны Управлением по контролю за оборотом наркотиков в конце 2016 — начале 2017 года. В общей сложности у них изъяли более пяти килограмм различных наркотических средств и психотропных веществ.

Следствие по этому делу продолжаются — идёт розыск остальных членов группы и её организатора. Всем, кто состоял в группе распространителей наркотиков, грозят длительные сроки в тюрьме, вплоть до пожизненных.