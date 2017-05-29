Подъём центрального пролетного строения Краснофлотского автодорожного моста через реку Северная Двина нужен для пропуска судов ОАО «Северное морское пароходство» с грузового района Бакарица,- сообщает пресс-служба администрации города.
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Среда, 14 июня, 22:31
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/14/51280.html
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В столице Поморья разведут автодорожный Краснофлотский мост
С 22 до 24 часов сегодня, 14 июня, будет совершен внеплановый подъем центрального пролетного строения Краснофлотского автодорожного моста через Северную Двину.
Подъём центрального пролетного строения Краснофлотского автодорожного моста через реку Северная Двина нужен для пропуска судов ОАО «Северное морское пароходство» с грузового района Бакарица,- сообщает пресс-служба администрации города.
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