В Плесецком районе женщина погибла при пожаре

Накануне около 16 часов в поселке Самково Плесецкого района произошел пожар в одном из двухквартирных домов. Пожару предшествовало застолье, в котором участвовали хозяйка, ее сын и две молодые женщины.

Спустя некоторое время молодой человек отлучился из дома, а все женщины, что оставались в квартире, уснули. Около 16 час. пожар по треску и дыму заметил сосед, который побежал будить всех, оставшихся в горящей квартире.

В результате из дома смогли эвакуироваться лишь гостьи, а хозяйка дома выбраться не смогла. Обстоятельства пожара уточняются, однако основная версия трагедии – неосторожность при курении. Очаговая зона обнаружена в том месте дома, где, по свидетельским показаниям, часто курили. И характер распространения пламени говорит именно в пользу этой версии. Когда прибыли пожарные, в горящую квартиру зайти было невозможно из-за сильного задымления и открытого горения. Вторую квартиру от огня удалось отстоять, ей требуется ремонт, - сообщает портал "Безопасность АО".