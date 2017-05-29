Новости дня

Реклама-двигатель всего! "Двина-Информ" ищет талантливого менеджера

Все лето – легкая цена на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

Источник: агентство по печати и СМИ разделят

В Северном морском музее пройдёт концерт «Джаз над водой»

Мобильная версия 16+

Среда, 14 июня, 22:31

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/14/51277.html

Происшествия

На острове Кего обнаружена японская граната

На острове Кего обнаружена японская граната
Фото портала "Безопасность Архангельской области"
Жительница многоквартирного дома по улице КЛДК на острове Кего, разравнивая свой огород, обнаружила в земле странную вещь - небольшой «бочонок» с ребристой поверхностью.

Пенсионерка предположила, что это может быть боеприпас. Женщина показала находку родственникам, которые позвонили в полицию, а подозрительный предмет положили в ведро и на всякий случай залили водой.

Но такие предосторожности вряд ли бы помогли нейтрализовать тротил – «ископаемое» оказалось ручной осколочной гранатой «тип-97», выпущенной в Японии конце 30-х годов прошлого века. Такие гранаты считались одними из лучших для своего времени и использовались в течение Второй мировой войны и других военных конфликтов 1930-40 годов.

- За время работы на территории Архангельской области нам приходилось работать со множеством боеприпасов самого разного производства и возраста, но с японской гранатой мы сталкиваемся впервые. Как боеприпас попал на Кегостров? Возможно, свою роль в этом сыграл аэропорт, который базировался на острове с 1931 по 1981 год. Также не исключено, что кто-то из жителей Кего участвовал в боевых действиях с Японией в 1945 году и привез эту гранату в качестве «сувенира», - предположил сотрудник отдела специальных работ центра гражданской защиты Архангельской области Александр Помогаев.

Десятилетия, проведенные в земле, хоть и подпортили внешний вид гранаты, но на боевые свойства не сказалось. Взрывоопасный предмет был изъят для дальнейшей утилизации, - сообщает портал "Безопасность АО".

Сегодня 13:44

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Источник: агентство по печати и СМИ разделятСегодня 16:10
11 комментариев

Созидатели и разрушителиСегодня 13:41
12 комментариев

Архангельские студенты раздали горожанам десять тысяч саженцевСегодня 07:58
7 комментариев

14 июня в большинстве районов Архангельской области ожидается дождьСегодня 07:52

Кинофорум «За любовь и Отечество» проходит в СеверодвинскеВчера 15:52
1 комментарий

Происшествия

В Северодвинске ГИБДД проверит, правильно ли установлены шиныСегодня 15:32

В областном центре сотрудница ЗАО «Учебный комбинат» похитила 400 тысяч рублейСегодня 15:01

В столице Поморья разведут автодорожный Краснофлотский мостСегодня 14:18

В Плесецком районе женщина погибла при пожареСегодня 13:49

В Архангельске иномарка снесла столбСегодня 12:07

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Реклама-двигатель всего! "Двина-Информ" ищет талантливого менеджера

Источник: агентство по печати и СМИ разделят

В Кенозерском парке завершился период весенних биотехнических мероприятий

В Архангельске установят первую табличку "Последнего адреса"

В Архангельске более 4,5 тысяч школьников отдыхают в лагерях с дневным пребыванием

Все лето – легкая цена на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

Выбран генеральный подрядчик для строительства новой выпарной станции АЦБК

Два теплохода ГК «Титан» названы в честь Антона Лойтера и Юрия Мамонтова

АЦБК награжден почётной грамотой Совета Федерации

В Коряжме всех первоклашек обучают плаванию

Северодвинск готовится к смене власти

Депутаты-невидимки Архангельского облсобрания

Либералам черным налом 2

«Единая Россия» завершила предварительное голосование

Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэров

В Северодвинске ГИБДД проверит, правильно ли установлены шины

В областном центре сотрудница ЗАО «Учебный комбинат» похитила 400 тысяч рублей

В столице Поморья разведут автодорожный Краснофлотский мост

В Плесецком районе женщина погибла при пожаре

Команда Поморья по универсальному бою взяла 15 медалей на первенстве мира

«Водник» расторгает отношения с Дмитрием Савельевым

В Архангельске прошел международный турнир по футболу "Согласие"

В День России архангелогородцы сдали нормативы ГТО

В День России в центре Архангельска пройдут спортивные мероприятия

В Северном морском музее пройдёт концерт «Джаз над водой»

Главный режиссер Архангельского театра драмы рассказал о планах на следующий сезон

Кинофорум «За любовь и Отечество» проходит в Северодвинске

На Варавино День России отметили народными гуляниями

В Котласе проходит международный фестиваль уличных театров
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru