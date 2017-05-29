На острове Кего обнаружена японская граната

Жительница многоквартирного дома по улице КЛДК на острове Кего, разравнивая свой огород, обнаружила в земле странную вещь - небольшой «бочонок» с ребристой поверхностью.

Пенсионерка предположила, что это может быть боеприпас. Женщина показала находку родственникам, которые позвонили в полицию, а подозрительный предмет положили в ведро и на всякий случай залили водой.

Но такие предосторожности вряд ли бы помогли нейтрализовать тротил – «ископаемое» оказалось ручной осколочной гранатой «тип-97», выпущенной в Японии конце 30-х годов прошлого века. Такие гранаты считались одними из лучших для своего времени и использовались в течение Второй мировой войны и других военных конфликтов 1930-40 годов.

- За время работы на территории Архангельской области нам приходилось работать со множеством боеприпасов самого разного производства и возраста, но с японской гранатой мы сталкиваемся впервые. Как боеприпас попал на Кегостров? Возможно, свою роль в этом сыграл аэропорт, который базировался на острове с 1931 по 1981 год. Также не исключено, что кто-то из жителей Кего участвовал в боевых действиях с Японией в 1945 году и привез эту гранату в качестве «сувенира», - предположил сотрудник отдела специальных работ центра гражданской защиты Архангельской области Александр Помогаев.

Десятилетия, проведенные в земле, хоть и подпортили внешний вид гранаты, но на боевые свойства не сказалось. Взрывоопасный предмет был изъят для дальнейшей утилизации, - сообщает портал "Безопасность АО".