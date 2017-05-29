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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/14/51272.html

Происшествия

В Новодвинске родители выгнали маленького ребенка ночью на улицу

В Новодвинске родители выгнали маленького ребенка ночью на улицу
РressFoto
12 июня около двух часов ночи сотрудники Новодвинского филиала Росгвардии обнаружили девочку 2006 года рождения, которая находилась одна на площади Ленина. Девочка рассказала, что её выгнали из дома родители, и пожаловалась на тошноту и головную боль.

О данном факте было доложено в дежурную часть ОМВД России «Приморский». Ребёнка доставили в Новодвинскую городскую больницу для оказания медицинской помощи и предали инспектору по делам несовершеннолетних. По данному факту проводится проверка.

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