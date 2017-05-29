Житель Архангельска незаконно влез в форточку в бывшей сожительнице

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего жителя областного центра, подозреваемого в незаконном проникновении в жилище.

13 мая 2017 года ночью подозреваемый через открытую форточку проник в квартиру, расположенную в доме на улице Адмирала Макарова в городе Архангельске, к бывшей 33-летней сожительнице, нарушив своими действиями ее право на неприкосновенность жилища.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он пояснил следователю, что накануне должен был встретиться с бывшей сожительницей, но она на встречу не пришла. Обеспокоенный, решил ее увидеть, для чего и проник в ее жилище, - сообщает пресс-служба регионального следкома.