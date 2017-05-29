Прибыв по указанному адресу, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 29-летнего жителя областного центра, который избил продавца магазина. Для дачи объяснений потерпевшего и задержанного доставили в отдел внутренних дел.
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Среда, 14 июня, 22:31
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/06/14/51269.html
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В Архангельске мужчина избил продавца магазина
Днем 10 июня сработала тревожная сигнализация в магазине электроники, расположенном на улице Урицкого в Архангельске.
Прибыв по указанному адресу, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 29-летнего жителя областного центра, который избил продавца магазина. Для дачи объяснений потерпевшего и задержанного доставили в отдел внутренних дел.
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