В Архангельске горячая вода появилась не во всех домах 13 июня возобновлена подача горячей воды в 1306 жилых домах, 63 детских садах , 51 школе, 110 объектах здравоохранения. Из-за дефектов на тепловых сетях на время ремонта остаются отключенными от горячего водоснабжения 289 жилых домов, 10 детских садов, 9 школ, 4 объекта здравоохранения. Возобновление подачи горячей воды указанных объектов планируется производить в следующем порядке, сообщает пресс-служба администрация Архангельска.

13 июня планируется возобновить горячее водоснабжение в домах по адресам: — ул. Вологодская, 10, 14, 17, 17/1, 24, 25, 26, 32, 33, 36, 38, 39/1, 41, 41/1, 41/2, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 53, 55, 57/1;

— ул. Выучейского, 59 ,59 /1, 59/2;

— ул. Гайдара, 17 , 19, 23, 25, 27, 30, 32, 36, 45, 49;

— ул. Карельская, 22;

— ул. Комсомольская, 8, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 14, 36, 38, 40, 40/1, 55, 57;

— ул. Логинова, 21, 23, 23/1;

— пр. Ломоносова, 224/1, 226/1, 250, 25/1, 258/1, 259, 260/1, 260/2, 265/1, 271, 279, 281, 283/1, 283/2, 285, 285/1;

— пр. Новгородский, 166, 172, 174, 178/1, 186;

— пр. Обводный канал, 76, 93, 95, 97;

— ул. Садовая, 18, 36, 36/1, 38, 40, 43, 53;

— ул. Самойло, 1, 1/1, 3;

— пр. Советских космонавтов, 146, 148, 153, 154, 169, 171, 174, 175/1, 176, 177 (2 здания), 180, 181/1, 188, 188/1;

— ул. Суворова, 6, 9, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 12, 14, 16, 16/1, 16/2;

— пр. Троицкий, 138, 140, 140/1, 158, 160, 162, 164 (3 здания), 164/1, 166, 178, 180, 182, 184, 186;

— ул. Шубина, 2, 6, 20, 32, 34, 42, 42/1, 42/2.

14 июня планируется возобновить горячее водоснабжение в домах по адресам:

— ул. Логинова, 3, 4, 4/1, 5, 5/1, 7, 8;

— пр. Ломоносова, 194, 213;

— пр. Новгородский, 34, 34/1, 36, 46, 48, 50, 171;

— ул. Попова, 21, 23, 25;

— ул. Розы Люксембург, 25, 37, 44;

— ул. Садовая, 2, 2/1, 4;

— наб. Северной Двины, 110/1;

— пр. Троицкий, 81, 91/1.

15 июня планируется возобновить горячее водоснабжение в домах по адресам:

— ул. Карла Либкнехта, 15 (3 здания), 18, 18/1;

— ул. Карла Маркса, 13, 27, 29/1, 31;

— ул. Коммунальная, 5, 7, 7/1, 9, 9/1, 11

— ул. Кононова, 2, 10, 10/1;

— пр. Ленинградский, 1, 3, 15/1, 17, 333/1, 335/1, 337, 341/1, 341/2, 342/1, 343, 343/1, 345, 345/1, 346/1;

— пр. Московский, 4/1, 6, 6/2, 6/3;

– пр. Новгородский, 34/2, 34/3;

— ул. Павла Усова, 9/2, 9/3, 19/1, 23, 23/1, 23/2, 25;

— ул. Попова, 22, 24, 24/1;

— ул. Почтовый тракт, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 32

— ул. Розы Люксембург, 46, 46/2;

— ул. Розы Шаниной, 3, 7;

— ул. Северодвинская, 31;

— ул. Смольный Буян, 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2, 24/1, 24/2, 24/3;

— ул. Траловая, 7;

— ул. Урицкого, 44, 46

— ул. Чумбарова-Лучинского, 40, 42, 48, 50, 52. 16 июня планируется возобновить горячее водоснабжение в домах по адресам:

— ул. Попова, 9/1, 15. 17 июня планируется возобновить горячее водоснабжение в домах по адресам:

— ул. Воскресенская, 10, 12, 15 — ул. Карла Либкнехта, 30; — пр. Новгородский, 113.

18 июня планируется возобновить горячее водоснабжение в домах по адресам:

— пр. Ломоносова, 181, 199.

20 июня планируется возобновить горячее водоснабжение в домах по адресам:

— ул. Русанова, 1 Также до 17 июня планируется возобновить горячее водоснабжение после устранения дефектов на сетях сторонних организаций по адресам: ул. Карла Маркса, 12, ул. Котласская, 1, 3, 6/1, 12, 14, ул. Красноармейская, 2, 20, 21/1, пр. Ломоносова, 6, 7/1, 9/2, 11, 13, 16/1, 18, пр. Новгородский, 4, пр. Обводный канал, 14, 16, 18, 20, 22, 22/2, 24, пр. Обводный канал, 16, 18, 20, 22, 22/2, 24, ул. Парижской коммуны, 6, 8, 8/2, ул. Парижской коммуны, 8, 8/2, ул. Поморская, 14, 54, 60, ул. Розы Люксембург, 54, 56, 56/1, 58, 58/1, 60, 68/1, 72, ул. Розы Шаниной, 2, 6, наб. Северной Двины, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 6/1, ул. Северодвинская, 63, 68/1, 68/2, 70, ул. Урицкого, 8, 20, 26, 32/1, 34. Нашли ошибку? Выделите текст,

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