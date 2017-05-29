Под Архангельском при пожаре погиб мужчина

13 июня около шести часов утра жителей двухэтажного деревянного дома на улице Лодемской разбудил запах дыма. Он доносился из квартиры на первом этаже, где проживал мужчина-инвалид.

Все, кроме хозяина этой квартиры, смогли эвакуироваться своими силами. Соседи рассказали, что мужчина звал на помощь, но пробраться к нему было невозможно из-за плотного задымления. Сам он выбраться не смог, так как из-за состояния здоровья передвигался с большим трудом.

Многоквартирный дом удалось отстоять. Одна квартира выгорела, соседним необходим ремонт. При тушении было обнаружено тело погибшего мужчины. Обстоятельства пожара выясняются. Скорее всего, имела место неосторожность погибшего при обращении с огнем, сообщает arh112.



