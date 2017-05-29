В Северодвинске воспитательнице детского сада вынесли приговор за жестокое обращение с малышами

Осуждённая в сентябре 2015 года жестоко обращалась с воспитанниками детского сада. Пострадавшим малышам на тот момент было по три с половиной года.

Воспитательница запрещала детям ходить в туалет во время тихого часа, во время занятий часто давала подзатыльники. Последний случай произошёл с ребёнком, который не захотел раздеваться после прогулки. Воспитательница с силой дернула малыша за куртку так, что оторвался капюшон.

Приговором суда жительнице Северодвинска назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Кроме того судом удовлетворены заявленные прокуратурой в интересах несовершеннолетних потерпевших гражданские иски о взыскании с виновной компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.