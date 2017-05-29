При пожаре в Плесецком районе погибла женщина

Пожар произошёл накануне утром в пятиэтажном доме на улице Октябрьской в поселке Савинск.

Около 9 часов утра жильцы обратили внимание на сильный запах дыма с верхнего этажа. Прибывшие пожарные эвакуировали из нескольких квартир четырех человек, в том числе ребенка. В одной из квартир на пятом этаже, где и разгорелся пожар, была обнаружена женщина 1961 г.р. без признаков жизни. Женщину эвакуировали на свежий воздух и передали медикам, которые спустя полчаса констатировали смерть пострадавшей.

Как выяснилось, на момент происшествия женщина находилась дома вместе с мужем. Предположительно, из-за его неосторожности при курении и возник пожар. Мужчина проснулся, когда постель под ним горела, и в панике выбежал на улицу. Позднее он пытался прорваться назад с ведром воды, но своими силами с огнем было уже не справиться. Его жена спала в другой комнате. Женщина не смогла вовремя проснуться и в итоге погибла от отравления угарным газом, - сообщает портал "Безопасность АО".